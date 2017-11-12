Варшава, 12 ноября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что на Украине принимаются решения, которые явно не способствуют развитию исторического диалога. Слова Цихоцкого приводит сегодня, 12 ноября, портал pap.pl.

Жертвы Волынской резни. 1943

По словам Цихоцкого, власти Украины провели совершенно бездумную реабилитацию Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая осуществляла геноцид поляков в годы Второй мировой войны.

Также замглавы МИД Польши считает, что украинские власти используют «советские формулировки» в отношении оккупации Польшей территории западной Украины.

Решение Киева запретить поиски и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов Цихоцкий назвал «шокирующим».

Также дипломат сделал довольно странное заявление, сказав, что Украина «еще не расплатилась за катынское преступление». По всей видимости, он имел в виду «Волынскую резню».

В целом Цихоцкий призвал правительство Польши отреагировать на ситуацию, при которой Польша продолжает относится к Украине как к союзнику, в то время как украинские власти всё больше проявляют недружелюбный настрой к Польше и полякам.