Кутаиси, Грузия, 12 ноября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Грузии 12 ноября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. По информации ЦИК Грузии, в этот день жители города Кутаиси и Хашурской, Казбегской, Боржомской, Озургетской и Мартвильской самоуправляемых общин выбирают мэров.

Грузинский фольклор

Как заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе, в выборах принимают участие всего 6 избирательных субъектов, в том числе — 2 независимых кандидата.

По итогам первого тура выборов, во всех 6 избирательных округах с большим отрывом от основных конкурентов лидируют кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Во втором туре их соперниками в Кутаиси и Мартвили выступают кандидаты от «Единого национального движения». Несмотря на отказ партии от участия в этом туре выборов, фамилии кандидатов все же внесены в избирательные бюллетени. Согласно «Избирательному кодексу Грузии», кандидат может снять свою кандидатуру за 12 дней до выборов, но на второй тур выборов это правило не распространяется. В Боржоми за пост мэра борется кандидат от «Альянса патриотов», в Казбеги — кандидат от блока «Дмитрий Лордкипанидзе, Каха Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия», а в Озургети и Хашури — независимые кандидаты.

Второй тур выборов проводится на 317 избирательных участках, а общее число зарегистрированных избирателей в шести избирательных округах составляет 328 272 человек.

Для наблюдения за вторым туром выборов ЦИК продлил аккредитацию 2 143 наблюдателям от политических партий, 18 149 представителям местных НПО и 654 наблюдателям от международных организаций, а также 4 688 представителям СМИ.

Как сообщают грузинские телекомпании с мест, все избирательные участки в ходе второго тура выборов открылись в 08:00 часов утра. Выборы проходят в спокойной обстановке, без каких-либо нарушений. Процесс голосования завершится в 20:00 часов.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходили 21 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая получила подавляющее большинство мандатов во всех органах местного самоуправления. Ее кандидаты победили на выборах мэров Тбилиси и большинства муниципалитетов. Но в 6 избирательных округах, где ни один кандидат не смог преодолеть установленный для выборов мэра 50% барьер, 12 ноября проводится второй тур выборов.