Лондон, 12 ноября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Великобритании 40 депутатов палаты общин от правящий Консервативной партии подписали письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сегодня, 12 ноября, пишет газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Сейчас в Палате общин 305 депутатов от Консервативной партии. Однако если этим 40 депутатам, которые подписали письмо о недоверии Мэй, удастся склонить на свою сторону ещё восемь членов парламента, то они смогут запустить процедуру перевыборов лидера тори. Это может привести к замене Мэй на посту премьер-министра Соединенного королевства.

Уточняется, что парламентарии крайне недовольны слабостью и неопределенностью позиции Мэй по выходу Великобритании из Европейского союза. По мнению подписантов, Мэй затягивает переговоры по Brexit и не имеет четкой позиции по принципиальным вопросам.

По данным издания, на стороне 40 депутатов, подписавших письмо против Мэй, тайно выступают некоторые министры кабинета. Они также не согласны с действиями Мэй по Brexit.

В рядах тори звучат фразы о том, что партии на какое-то время, возможно, придется уйти в оппозицию, чтобы перегруппироваться.

В Брюсселе всё это воспринимают крайне негативно. Евробюрократы чувствуют себя заложниками «внутренней психологической драмы» Консервативной партии Великобритании. В Евросоюзе боятся, что нестабильность британского правительства не дает возможность Лондону взять на себя четкие финансовые обязательства в рамках Brexit.