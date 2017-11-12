Екатеринбург, 12 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Проект бюджета на 2018 год города Екатеринбурга внесён на рассмотрение городской думы. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Доходная часть городского бюджета согласно проекту составит 36,5 млрд рублей. Расходы Екатеринбурга в 2018 году составят 37,4 млрд рублей. Таким образом в проекте запланирован дефицит бюджета в размере 886,9 млн рублей.

Основные расходы в размере 19,2 млрд рублей предусмотрены на образование. На социальную политику предусмотрены расходы в размере 3,7 млрд рублей, на ЖКХ 2,1 млрд рублей, на культуру чуть более 1 млрд рублей и на здравоохранение 955 млн рублей. Также предусмотрены ассигнования дорожного фонда города в размере 5,3 млрд рублей.

Напомним, что в конце 2016 года бюджет Екатеринбурга на 2017 год был принят с дефицитом в размере 866 млн рублей. Тогда доходная часть бюджета составила 33,2 млрд рублей, а расходы — 34,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Свердловской области, который будет рассмотрен региональным законодательным собранием 14 ноября в первом чтении, также предполагает дефицит в размере 11,3 млрд рублей. Доходная часть планируется в размере 209,8 млрд рублей, а расходы Свердловской области в 2018 году должны составить 221,2 млрд рублей.

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