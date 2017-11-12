Ханой, 12 ноября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит президенту Российской Федерации Владимиру Путину, когда тот категорически отрицает так называемое «вмешательство России» в выборы американского президента в 2016 году. Об этом Трамп заявил сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции в Ханое по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Kremlin.ru В кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом

По словам Трампа, российский лидер категорически отвергает даже гипотетическую возможность того, что Россия могла каким-то образом вмешаться в выборный процесс.

«Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что подобные подозрения мешают ему выстроить более близкие отношения с российским лидером. Это тот барьер, который поставила Трампу оппозиционная Демократическая партия.

Также Трамп отметил, что ни в коем случае не намерен вступать в перепалку с Путиным по поводу «вмешательства России», так как это очень оскорбляет российского лидера.

«Было бы хорошо, если бы мы имели отношения с Россией. На самом деле, это было бы прекрасно, а не плохо, потому что он действительно может помочь нам с КНДР. У нас большая проблема с КНДР, и Китай помогает нам», — заявил Трамп, добавив, что речь идет о «миллионах и миллионах жизней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп уже делал заявления в подобном ключе, однако вектор американской политики идет совсем в другом направлении, нежели того хочет президент.

В Конгрессе США полным ходом идет расследование «вмешательства России» в американские выборы, а также «связей» самого Трампа и членов его команды с РФ. Аналогичные расследования ведет Федеральное бюро расследований США.

Любая попытка Трампа сблизиться с Россией автоматически наталкивается на жесточайшее противодействие со стороны Демократической партии, а также части его собственной Республиканской партии.

Более того, Конгресс пошел на беспрецедентные меры, ограничив полномочия президента в вопросе снятия антироссийских санкций. Был принят закон, который устанавливает санкции против России на уровне американского законодательства и запрещает президенту снимать их без согласия Конгресса.

Самих санкций становится всё больше и больше.