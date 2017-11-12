Вашингтон, 12 ноября, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Москва может помочь Вашингтону в решении мировых проблем, включая кризис в Сирии и обострение ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом в своем микроблоге написал президент США Дональд Трамп.

Kremlin.ru Участники 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом

Американский лидер отметил позитивность встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. По его словам, состоялась «хорошая беседа» по Сирии, кроме того, наблюдается прогресс в разрешении опасного кризиса вокруг КНДР. В этом вопросе Трамп надеется также на содействие китайской стороны.

«Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо», — говорится в его сообщении в Twitter.

По словам Трампа, он рассчитывает на преодоление кризисов в Северной Корее, Сирии и на Украине, а также на решение проблемы терроризма. В этих вопросах российская сторона может значительно помочь, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что «на полях» саммита АТЭС состоятся российско-американские переговоры на высшем уровне, однако полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не произошло. Вместо этого, судя по всему, лидеры успели лишь немного побеседовать перед фотосъемкой. Позже пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление глав РФ и США по Сирии, заготовленное заранее и согласованное на уровне внешнеполитических ведомств обеих стран.

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