Москва, 12 ноября, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Лишь беседа с очевидцами гибели альпиниста и бейсджампера Валерия Розова поможет восстановить картину произошедшего. Прыжок, который собирался совершить экстремал, был очень опасным, так прокомментировал трагедию друг Розова Денис Провалов, передает РЕН ТВ.

MEDIACRAT Валерий Розов

«Такие прыжки реально очень опасны. Это очень серьезная гора. Мы все это понимаем. ситуация там могла быть какой угодно», — рассказал Провалов.

По словам друга бейсджампера, делать какие-либо выводы преждевременно, для этого нужны свидетельства тех, кто находился рядом со спортсменом. На ситуацию в горах влияет множество факторов. В любом случае, Розов отдавал себе отчет в опасности прыжка, пояснил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно о гибели в Гималаях двукратного чемпиона мира по парашютному спорту, альпиниста Валерия Розова. Спортсмен разбился в районе горы Ама-Даблам, ему было 52 года.

Валерий Розов также был победителем чемпионата Европы и Кубка мира, чемпионом России по альпинизму, мировым рекордсменом среди спортсменов-парашютистов. В 2009 году он первым в истории прыгнул с парашютом в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский на Камчатке.

В том же году экстремал прыгнул с Эльбруса — с высоты 4650 м, в 2010 году — с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650 м), в 2015 году — с отметки в 5460 м вулкана Кибо (массив Килиманджаро). В 2016 году Розов стал мировым рекордсменом, совершив самый высокий бейс-прыжок с вершины Чо-Ойю в Гималаях. Высота прыжка составила 7700 м.

В 2017 году, первым среди бейсджамперов, Розов прыгнул с горы Уаскаран, самой высокой точки Перу (6768 м). Напомним, бейсджамперами называют парашютистов, совершающих прыжки с фиксированных объектов — зданий, вышек, мостов.