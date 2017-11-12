Москва, 12 ноября, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал известие о кончине телеведущего Бориса Ноткина. В своем микроблоге Пушков рассказал, что хорошо знал покойного.

Teleprogramma.pro Борис Ноткин

«Хорошо знал Бориса Ноткина. Его смерть — шок», — написал Пушков.

По словам сенатора, он знал журналиста как активного, радующегося жизни, неизменно благожелательного человека. Пушков выразил близким Ноткина глубокие соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября супруга Бориса Ноткина обнаружила его мертвым в кабинете подмосковной дачи. Предположительно, телеведущий покончил с собой.

13 августа 2017 года ведущий отметил 75-летие. В текущем году у него было диагностировано онкологическое заболевание в IV стадии.

Ноткин был одним из руководителей телеканала «ТВ Центр», до марта 2015 года в эфир выходила его программа «Приглашает Борис Ноткин». В 2007 году передача стала одной из пяти наиболее популярных на канале. В том же году ее автор получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, отмечавшую большой вклад Ноткина в развитие российского телевидения. В ноябре 2011 года журналист был удостоен ордена Дружбы.

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