Москва, 12 ноября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что за срыв его встречи с главой США Дональдом Трампом «будут наказаны» команды лидеров обеих стран.

Kremlin.ru Отлёт Владимира Путина из Дананга

Представитель Кремля, общаясь с журналистами, отметил в шутку, что, несомненно, за инцидентом «последует кара».

Напомним, предполагалось, что 11 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме состоится полноформатная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако лидеры лишь коротко пообщались во время протокольной фотосъемки.

Как сообщало ИА REGNUM, выходя к журналистам, Путин и Трамп оживленно беседовали. Рядом с ними шел председатель КНР Си Цзиньпин. При этом в первый день саммита американский лидер всячески избегал общения с российским коллегой. Так, Трамп попросту не посетил два официальных мероприятия, где был Путин. Глава США лишь пожал руку российскому президенту и быстро покинул торжественный прием в честь лидеров стран АТЭС.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин объяснил, что его полноценная встреча с Трампом не состоялась по причине нестыковки графиков, а также из-за «определенных формальностей протокола», которые не сумели преодолеть команды глав государств. Президент РФ отметил, что за инцидентом последует «наказание».

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