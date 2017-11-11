Катманду, 11 ноября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Российский альпинист Валерий Розов погиб в Непале. Об этом рассказал РБК источник в семье спортсмена.

Непал

По его словам, 52-летний спортсмен разбился при попытке совершить полет на крыле с горы в Гималаях.

Другие подробности ЧП пока неизвестны.

52-летний Розов, в последние годы увлекавшийся бейсджампингом, был неоднократным чемпионом России и международных соревнований по парашютному спорту. В качестве альпиниста он покорил несколько мировых вершин.