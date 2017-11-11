Ярославль, 11 ноября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. В Ярославле список объектов, по которым поступила анонимная информация о минировании, вырос до 18, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террорист

В их числе: кафе «5 Авеню» ул. Большая октябрьская 37/1, кафе «Я люблю тебя жизнь» ул. Нахимсона 18, кафе «Волга-Волга» ул. Волжская набережная 2, ТРЦ «Аура» ул. Победы 41, Ринг Премьер Отель ул. Свободы 55, частный дом 2 Смоленская д.2, ТЦ «Касель» ул. Советская д.26/10, ТРК «Альтаир» Ленинградский проспект 123, гостиница «Любим» ул. Мельничная д.3, гостиница «Космос» ул. Володаркого д.99, гостиница «Турист» ул. Ленина д.2, ТРК «РИО» Московский проспект 108, гостиница «Два крыла» ул. Ломоносова д.31, гостиница «SK ROYL» ул. Которосльная набережная д.31, гостиница «Коровницкая слобода» ул. Златоустинская д.11, гостиница «Парус» ул. Волжская набережная д.4, гостиница «Парадная» ул. Челюскинцев д.14, гостиница «РЭД Хаус» ул. Андропова д.4а.

Мы уже сообщали о массовой эвакуации посетителей ТЦ «Аура».

По данным заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова, часть объектов уже проверена и они работают в штатном режиме.