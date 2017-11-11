Ярославль, 11 ноября, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Как сообщают пользователи социальных сетей, в настоящее время в Ярославле происходит массовая эвакуация посетителей ТЦ «Аура», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный терроризм

В частности, по данным заместителя мэра города Ярославля Алексея Торопова, в УМВД по Ярославской области поступила анонимная информация о заминировании пяти заведений: кафе «5-я Авеню» на ул. Большой Октябрьской, кафе «Я люблю тебя, жизнь» по ул. Нахимсона, кафе «Волга-Волга» на Волжской Набережной, «Ринг Премьер отеля» на ул. Свободы и ТЦ «Аура».

Как сообщают в канале Telegram «Неравнодушный Ярославль», происходит эвакуация и зрителей кинотеатра в ТЦ «РИО» на Московском проспекте.

Комментариев от полиции пока получить не удалось.

По последним данным, список вырос до 18 адресов.