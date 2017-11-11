Маскерано об игре против сборной России: «Мы растем»
Москва, 11 ноября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Сборная Аргентины не дала команде России шансов забить. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано, комментируя результат товарищеского матча.
«Мы не дали сборной России шансов забить, — говорит футболист. — К тому же могли победить и с большей разницей».
По его словам, команде Аргентины еще предстоит улучшить многое в своей игре.
«Наша команда немного дисбалансирована, — говорит Маскерано. — Хотя сегодняшняя игра показывает, что мы растем».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.
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