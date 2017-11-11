Москва, 11 ноября, 2017, 19:30 — ИА Регнум. В Госдуме разочарованы игрой сборной России в матче с Аргентиной, игру назвали шоу с участием Месси.

Luke Rauscher Восковая фигура Лионеля Месси в музее мадам Тюссо

Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Матч Россия-Аргентина трудно назвать футболом, отметил вице-спикер Госдумы, член исполкома в РФС Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Отлично срежиссированное, хорошо поставленное шоу с участием Месси и компании. Единственное приятное впечатление — стадион Лужники после ремонта», — отметил он в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Санкт-Петербурге против команды Испании. Аргентинцы в тот же день в Краснодаре сыграют с нигерийцами.