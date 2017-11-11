Москва, 11 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. 11 ноября на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС президент РФ Владимир Путин заявил в ответ на вопрос «Когда уже наконец? Мы уже устали ждать», что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Время придет, поговорим на эту тему», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что еще не определился, примет ли участие в президентских выборах-2018.

«Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — отмечал тогда президент РФ, добавив: «Я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?».

В ходе Прямой линии с Путиным президент также ничего не сказал на данную тему.

А 19 октября глава государства прокомментировал возможность избрания женщины президентом РФ. В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что не исключает, что следующим главой государства может стать женщина.

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Он также рассказал, какие задачи предстоит решить будущему лидеру:

«Мы должны сделать РФ очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой — с точки зрения форм и методов управления, развития экономики, устремлённой в будущее».

Выборы президента пройдут в РФ в марте 2018 г.