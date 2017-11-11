Киев, 11 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Прекратить транспортное сообщение Украины и России предложил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, 11 ноября сообщает украинский сайт zn.ua.

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Обсуждая тему «кремлевских пленников», то есть якобы удерживаемых в заложниках российскими властями граждан Украины, украинский чиновник заявил:

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ. И остается толерантным до сих пор».

Это решение, по словам Бабина, до сих пор не принималось украинскими властями в связи с их опасениями накликать себе на голову «широкое общественное негодование». По данным пограничников Украины, сообщают журналисты, в 2017 году граждане страны стали чаще ездить в Россию по сравнению с прошлым годом.

Российский депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик так прокомментировал в разговоре с ТАСС заявление «постпреда по Крыму» Бабина:

«Украинцы, работающие в России и имеющие недвижимость и землю в Крыму, поднимут на вилы нового реформатора», — сказал он.

Также он добавил, что украинские ведомства, видимо, придумали какую-то новую коррупционную схему, из-за которой пострадают простые украинцы.

«Украинский минтранс уже, наверное, задумал коррупционную схему, по которой он будет выдавать пропуска за въезд и выезд украинцев на территорию Российской Федерации. И брать за это «по-министерски», тем самым обеспечив постоянный приток денежных средств в свой бездонный шароварный карман», — отметил Дмитрий Белик

Крымский депутат добавил также, что недовольство украинцев выразится в акциях протеста, при которых «реформаторы из минтранса прокатятся до помойки на вилах».

Напомним, 7 сентября президент ОАО «РЖД»Олег Белозеров заявил, что грузовое сообщение по железнодорожной линии в обход Украины будет пущено в октябре. Глава РЖД добавил, что для запуска пассажирского сообщения необходимо урегулировать вопрос с расписанием движения поездов.

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11 августа закончилось строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово протяженностью 137,5 км в отдалении от границы с Украиной. Новый участок позволит повысить безопасность пассажиров и грузов.