Дананг, Вьетнам, 11 ноября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Политическое урегулирование в Сирии после завершения военной фазы уничтожения террористов, должно проводиться под эгидой ООН, заявил 11 ноября Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума АТЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается», — подытожил процесс сотрудничества сирийских военных и российских ВКС президент России.

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Говоря о совместном с президентом США Трампом заявлении по сирийской проблеме, Владимир Путин сказал, что считает это заявление «существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы».

«продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанные с террористическими вылазками», — отметил глава российского государства.

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Кроме того, Владимир Путин заявил, что бороться с терроризмом предстоит вместе. Отметив, что чрезвычайно важным он считает подтверждение территориальной целостности и суверенитета Сирии, Путин проговорил перспективы совместных действий в регионе:

«Мы договорились о том, что будем после завершения борьбы с террором, после ликвидации террористической угрозы на этой территории двигаться к политическому урегулированию под эгидой Организации Объединенных Наций», — заключил президент России.

Напомним, 11 ноября Владимир Путин коротко пообщался с Дональдом Трампом во время очередной церемонии фотографирования на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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В первый день саммита, 10 ноября, Трамп всеми силами избегал общения с Путиным. Американский президент просто не явился на два официальных мероприятия саммита АТЭС, где присутствовал Путин. Трамп лишь пожал руку Путину и побыстрее сбежал с торжественного приема в честь лидеров АТЭС.