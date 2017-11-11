Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на границе с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

Courtesy of U.S. Army ЗРК «Patriot»

Сообщается, что БПЛА пытался войти в воздушное пространство Израиля в районе Голанских высот, оккупированных Израилем. Чтобы перехватить БПЛА израильские военные использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Израильские военные не уточнили кому именно принадлежал сбитый БПЛА. Есть предположение что это был дрон сирийской правительственной армии.

Официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил журналистам, что БПЛА был российского производства. Кем именно он эксплуатировался израильская армя выясняет в данный момент.