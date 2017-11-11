Киев, 11 ноября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Причиной задержания в киевском аэропорту «Борисполь» несовершеннолетнего сына экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили явилось отсутствие встречающих, сообщил 11 ноября в своем Facebook пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Мальчик, ты чей?

«Действительно, 10 ноября, около 18:30 (17:30 по Москве, — прим. ИА REGNUM), в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин — нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили», — написал Слободян.

Однако ребенка никто не встретил, и лишь через 2,5 часа, по прибытию Саакашвили-старшего, украинские пограничники пропустили сына украинского политика.

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«К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал», — прокомментировал ситуацию Слободян.

Охранник Саакашвили-младшего не был пропущен через границу Украины «из-за соображений безопасности».

«После того как в аэропорт прибыл отец данного гражданина, пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом», — добавил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее экс-глава Одесской области Украины сообщил, что его сын Николоз вместе с сотрудником Службы государственной охраны Грузии задержан в киевском аэропорту «Борисполь». По словам украинского политика грузинского происхождения, у прибывших были при себе документы, необходимые для пересечения границы, но Саакашвили-младшего вместе с охранником два часа держали в отдельной комнате без объяснения причин.