Ирак, 11 ноября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Началось наступление на иракский город Рава, являющийся последним оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, сообщает 11 ноября агентство Reuters.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Взятие этого города, расположенного на левом берегу реки Евфрат, ознаменовало бы конец засилья религиозных экстремистов на обширных территориях Ирака и Сирии.

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Силы народного ополчения Ирака и два подразделения пехотинцев выдвинулись в сторону захваченной еще в 2014 году экстремистами Равы, расположенной на западе Ирака, на границе с Сирией.

Напомним, 10 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии заявил, что последний оплот террористов в Сирии, город Абу-Камаль пал в результате совместных действий сирийской армии и воздушно-космических сил России.

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