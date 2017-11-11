Тюмень, 11 ноября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Российской Федерации, нынешний глава Центра стратегических исследований (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что через 10 лет треть профессий в России попросту отомрет. Об этом Кудрин заявил сегодня, 11 ноября, форуме Calvert forum Siberia 2017, который проходит в Тюмени.

Afedin Алексей Кудрин

«Прогнозисты говорят, что через 10 лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы», — рассказал Кудрин.

Также Кудрин поделился своими мечтами, одна из которых заключается в том, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит.

Экс-министр считает, что всю систему государственного управления следует перестроить с учетом «цифрофизации».

"Предполагаю, что за 6 лет можно сократить количество чиновников на треть. Цифровизация и переход на другие модели управления, профилактику любых нарушений существенно сократят потребность в чиновниках и решения будут приниматься автоматически», — заявил Кудрин.

В связи с подобной тенденцией, по мнению Кудрина в ближайшие годы Россия столкнется с дефицитом квалифицированных программистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подобном же ключе уже высказывался глава Сбербанка и бывший коллега Кудрина по правительству РФ Герман Греф.