Финляндия, 11 ноября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Пожар, уничтоживший 6 тыс. квадратных метров цехов пищевого комбината в городе Рантсила на севере Финляндии, потушен, сообщает финское агентство Ilta Sanomat.

Mil.ru Пожаротушение

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Экстренные службы констатировали полное выгорание и разрушение мясоперерабатывающего завода. По словам сотрудника пожарной службы Джуни Пуммилы, ответственного за работу на объекте, завод площадью около 6000 квадратных метров «практически разрушен».

В настоящее время ведется проливка небольших очагов возможного возгорания. Сообщается о трех пострадавших, получивших незначительные легкие ранения.

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Из-за пожара в течение некоторого времени был закрыт въезд в населенный пункт, но, по данным Финского транспортного агентства, дорога снова открыта для движения.

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