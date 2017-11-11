Джабла, Сирия, 11 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения о том, что российский военный конвой в Сирийской Арабской Республике якобы напали террористы. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 11 ноября, официальный представитель российской авиабазы «Хмеймим».

Syria.mil.ru Официальный представитель минобороны

"Никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — заявил официальный представитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что возле авиабазы «Хмеймим», где базируются российские Воздушно-космически силы (ВКС), террористами якобы был атакован российский военный конвой.

Утверждалось, что атака была произведена с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.