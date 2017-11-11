Улан-Удэ, 11 ноября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. До конца дня 11 ноября жителям Улан-Удэ обещают обеспечить нормальное водоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

304cina62 Вода

Из-за крупной аварии в Улан-Удэ без воды остались 100 тысяч человек. По данным республиканских властей, ремонтные работы на коллекторе продолжаются.

Известно, что аварийная ситуация скорректировала планы главы Бурятии Алексея Цыденова. Он отменил поездку в Сочи на чемпионат мира по самбо. Прилетев из Москвы утром 11 ноября, Цыденов поехал проверять, как выполняются ремонтные работы.

В целом ситуацию в Улан-Удэ власти характеризуют как непростую. Однако, по словам заместителя председателя правительства региона по вопросам безопасности Петра Мордовского, ситуация находится под контролем, для устранения аварии принимаются все необходимые меры.

По состоянию на 10 ноября были завершены земляные работы по прокладке траншей для коллектора. Велись работы по заливке оснований канализационных колодцев.

«Авария очень сложная. Люди работают в круглосуточном режиме. Работники обеспечены горячим питанием и обогревом. Нужно просто набраться терпения. Ситуация очень непростая, но она находится под контролем и главы Бурятии, которому я докладываю каждый час о принятых мерах, и, конечно, под контролем мэрии города», — подчеркнул Мордовской.

Чиновник констатировал: износ сетей в Улан-Удэ высокий.

«Авария должна нас научить многому. Износ сетей в Улан-Удэ высокий, после устранения последствий сети нужно мониторить, смотреть. Здесь мэрия и сотрудники «Водоканала» должны все сделать, чтобы впредь не допустить подобных аварий».

Между тем жители Улан-Удэ активно обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях.

В частности, подписчики группы «Родная Бурятия» переживают, не спровоцирует ли высокий износ сетей в Улан-Удэ аварийные ситуации предстоящей зимой.

«Почти апокалипсис», — пишут пользователи, комментируя последствия аварии.

«Теперь мы (а точнее 100 000 человек) знаем, что такое жить без воды. Цените воду в будущем! Чините вовремя сантехнику и не оставляйте краны включенными!» — призывает житель Улан-Удэ Чингис Болотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из-за разрушения канализационного коллектора в Улан-Удэ в четверг, 9 ноября, под ограничение водоснабжения попали 475 многоквартирных и 810 частных домов с общим количеством населения около 100 тысяч человек. Также без воды остались 44 социальных объекта: детские сады, школы, медучреждения.

В столице Бурятии создан оперативный штаб. В республиканском правительстве заверили, что для населения организовали подвоз воды.