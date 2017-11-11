Вашингтон, 11 ноября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Ряд членов Конгресса США считает, что государственные пенсии бывшим президентам страны слишком высокие. Об этом накануне, 10 ноября, пишет газета The Washington Examiner.

Kremlin.ru Бывший

На данный момент в США живут пять бывших президентов страны. Каждый из них получает от государства пенсию в размере $205 тыс. в год.

Конгрессмен-республиканец Джли Хайс инициировал рассмотрение Палатой представителей законопроекта, который ограничит пенсии бывшим президентам США до $200 тыс. в год.

«Будет справедливо уменьшить финансовую поддержку налогоплательщиками бывших президентов, которые просто не нуждаются в такой помощи», — считает Хайс.

Стоит отметить, что в сенате Конгресса США ещё в октябре 2017 года задумались об ограничении выплат бывшим президентам США. Так, сенатор-республиканец Джони Эрнст представил в сенатском комитете по национальной безопасности законопроект об ограничении государственных выплат бывшим президентам США.

«Наш государственный долг превышает $20 трлн, предлагаемые нами меры — еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных денег», — сказал Эрнст.

Он также отметил, что бывшие президенты США просто не нуждаются в выплатах от государства, так как самостоятельно зарабатывают миллионы долларов на своих мемуарах, многочисленных лекциях и прочих общественных мероприятиях.

Помимо сокращения пенсии, законопроект Эрнста предусматривает уменьшение до $500 тыс. в год выделяемых каждому из экс-президентов государственных средств на аренду офиса и оплату труда штата помощников. При этом в законопроекте предусмотрено, что через пять лет эта сумма автоматически уменьшится до $350, а ещё через пять — до $250 тыс.

Оказывается, бюджет США выплачивает бывшим президентам баснословные суммы на содержание их офисов и штата сотрудников. При этом суммы сильно разнятся.

39-й президент США Джимми Картер в 2016 году получил на эти нужды $230 тыс., 41-й президент Джордж Буш-старший — свыше $600 тыс., 42−1 президент Билл Клинтон — более $700 тыс., а 43-й президент Джордж Буш-младший — $800 тыс. Ожидается, что годовая аренда офиса в Вашингтоне для Барака Обамы, покинувшего Белый дом 20 января, может обойтись в 2018 году в $536 тыс.