София, 11 ноября, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии осуждает очередной акт вандализма в отношении памятника Солдату-освободителю в Пловдиве, на который неизвестные нанесли нацистскую символику и антисемитские лозунги. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой болгарского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алёша, Болгария

«Подобные проявления являются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с традиционной для болгарского общества толерантностью и терпимостью, а также с взятыми нашей страной обязательствами по линии Европейского союза и международных организаций по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти», — заявляют в МИД Болгарии.

Ведомство также выражает надежду, что виновные в акте вандализма «будут выявлены и привлечены к ответственности компетентными органами».

Читайте также: МИД Болгарии: Не Красная Армия, а народ спас болгарских евреев

Как передавало ИА REGNUM, всемирно известный памятник советскому воину-освободителю, установленный на «Холме Освободителей» в Пловдиве, который и в Болгарии, и в России называют «Алёша», в ночь на 10 ноября подвергся осквернению вандалами. Неизвестные нанесли на монумент красной краской нацистскую свастику и надписи: «88» (то есть «Хайль, Гитлер!»), «Коммунизм = еврейство».

Отметим, что в предстоящее воскресенье, 12 ноября, в Пловдиве должно отмечаться 60-летие открытия этого монумента.

По сообщениям СМИ, памятник уже привели в надлежащий вид общественные активисты, которые также организовали охрану монумента, фактически взяв, тем самым, на себя обязанности болгарских муниципальных служб и правоохранительных органов.

Следует отметить, что это уже третий случай вандализма в отношении советских воинских мемориалов в Болгарии менее чем за месяц. В конце октября нецензурные и антисемитские надписи дважды появлялись на памятнике Советской армии в центре Софии. Ни в одном из случаев ответственные за осквернение монумента не были найдены.