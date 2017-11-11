Вашингтон, 11 ноября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Министерство обороны США рассматривает космическое пространство как площадку для ведения военных действий. Об этом заявила министр ВВС США Хезер Уилсон в ходе брифинга в Пентагоне.

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«Мы склоняемся к тому, что космос рассматривается как площадка военных действий», — приводит слова Хезер Уилсон телеканал RT.

Глава ВВС США также сообщила, что американское военное ведомство планирует увеличить на 20% объём средств, выделяемых на развитие космических разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Емельянов, выступая на российско-китайской конференции военных в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил, что продолжающееся наращивание ПРО США создаёт угрозу безопасности международной космической деятельности и препятствует достижению договорённостей о неразмещении оружия в космосе.

Он также сообщил, что, по сведениям Минобороны, США предполагают вывести противоракетные возможности своей ПРО на качественно новый уровень за счёт наращивания низкоорбитальной системы обнаружения баллистических ракет.

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