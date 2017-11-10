Нью-Дели, 11 ноября, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Для борьбы с ядовитым смогом в столице Индии решено использовать пожарные машины, передает Reuters.

Indialivetoday.com Смог в Индии

Пожарные машины будут задействованы для распыления воды в наиболее проблемных районах Нью-Дели.

«Распыление воды — это единственный способ снизить опасный уровень загрязнения», — сообщил журналистам Шрути Бхардвайдж, сотрудник департамента по охране окружающей среды.

По словам других чиновников, для той же цели могут использоваться водометные машины полиции, которые обычно используются для разгона массовых демонстраций.

Уровень задымления в Нью-Дели в настоящий момент оценивается как чрезвычайный, причем в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

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