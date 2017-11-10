Тулуза, Франция, 11 ноября, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Человек, находившийся за рулем автомобиля, протаранившего толпу пешеходов во французском городе Бланьяк, имел проблемы с психикой, передает Associated Press.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Согласно заявлению полиции Франции, арестованный мужчина 1989 года рождения имеет «психиатрические проблемы».

Также полиция подтвердила, что в результате наезда автомобиля на толпу пострадали три человека — это китайские студенты колледжа Сент-Экзюпери в возрасте от 22 до 23 лет.

Двое из пострадавших доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни, третьему пострадавшему была оказана помощь на месте.

Напомним, 10 ноября на юге Франции в городе Бланьяк автомобиль протаранил толпу пешеходов. Инцидент произошел возле колледжа Сент-Экзюпери. Водитель автомобиля был задержан полицией.