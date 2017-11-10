S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины
Киев, 11 ноября, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со «стабильным» прогнозом, говорится в распространённом 10 ноября пресс-релизе агентства.
Также агентство подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне «B».
Напомним, в конце октября рейтинговое агентство Fitch также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.
Краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте Fitch подтвердило на уровне «B».
Читайте также:
МВФ требует от Украины выполнить все условия для получения транша финпомощи