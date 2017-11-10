Тунис, 11 ноября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2015 года, передает Associated Press.

U.S. Department of State Беджи Каид Эс-Себси

Согласно опубликованному тексту указа, решение о продлении чрезвычайного положения в Тунисе вступает в силу в воскресенье, 11 ноября.

Режим чрезвычайного положения был введен в Тунисе после терактов 2015 года, жертвами которых стали десятки человек.

Несмотря на значительное усиление мер безопасности, террористические нападения в Тунисе до сих пор не прекратились.

Так, 1 ноября радикальный исламист совершил нападение с ножом на двух полицейских недалеко от здания парламента страны.