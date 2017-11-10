Москва, 10 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Информационный шум, поднятый европейскими и американскими СМИ ажиотаж вокруг российско-белорусских военных учений «Запад-2017» нужен для маскировки роста активности НАТО у границ России и Белоруссии, включающей проработку вопросов применения ядерного оружия, заявил 10 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

U.S. Air Force Американская ядерная бомба

Сергей Шойгу напомнил, что сентябрьские российско-белорусские учения «Запад-2017» несмотря на плановый характер и предельную открытость сопровождались «постоянными информационными выпадами и обвинениями».

Под прикрытием созданного СМИ ажиотажа вокруг этих маневров военный блок НАТО у границ России и Белоруссии интенсифицировал оперативную и боевую подготовку, включающую отработку применения ядерного оружия, отметил Сергей Шойгу.

Размещение у наших западных границ дополнительных военных контингентов с наступательным вооружением, регулярные крупномасштабные военные учения, совершенствование инфраструктуры морских и авиабаз и других военных объектов «подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил, что главной задачей блока НАТО является противостояние с Россией.