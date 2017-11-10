Монреаль, Канада, 10 ноября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что в организацию поступила база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 ноября, президент WADA Крэйг Риди.

Пробирки

По словам Риди, WADA по-прежнему твердо уверена в результатах расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. По мнению президента Риди, база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории поможет организации усилить требования к российским властям о публичном согласии с результатами расследования.

«В таком случае мы все сможем двигаться вперед в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту», — сказал Риди.

Он подчеркнул, что WADA проводит судебно-медицинский анализ полученного файла. Новая информация по российскому допинговому делу будет предоставлена к заседаниям исполнительного комитета и совета учредителей WADA 15 и 16 ноября в Сеуле.