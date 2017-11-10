Исламабад, 10 ноября, 2017, 22:52 — ИА Регнум. После заправки моторным маслом, закупленным на Украине, в Пакистане потеряли способность двигаться 30 танков «Аль-Халид», сообщает 10 ноября агентство ФАН, ссылаясь на расследование украинских журналистов.

Ahmed qade Пакистанский танк «Аль-Халид»

По данным этого расследования, сотрудники госкомпании «Укрспецэкспорт» закупали по сильно завышенной цене моторное масло нелицензированного производителя «Азмол Гарант». В августе 2016 года партия этого масла была продана военному ведомству Пакистана в составе 30 комплектов моторно-трансмиссионных установок для танков и лишило пакистанские боевые машины «Аль-Халид» способности передвигаться.

Авторы журналистского расследования указывают, что «Укрспецэкспорт» закупал масло «Азмол Гарант» по цене 163 тыс. гривен за тонну, при средней цене лицензированного моторного масла 80 тыс. гривен за тонну.

Стоит отметить, что аналогичный случай был отмечен в сентябре 2017 года в танковых частях украинских вооруженных сил (ВСУ), когда 35 основным боевым танкам Т-64 понадобилась полная замена силовых установок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября украинские «Вести» сообщили, что 80% граждан Украины считают коррупцию в стране серьезной проблемой.