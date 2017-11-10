Берлин, 10 ноября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Дональд Трамп уже неоднократно давал понять, что его больше интересуют внутренние проблемы, чем внешнеполитические. И пока Америка движется в «новом направлении», международное сообщество задается вопросом: кто должен заполнить вакуум, который медленно, но верно оставляют после себя Соединенные Штаты? Этим вопросом сегодня, 10 ноября, задаётся немецкое издание Die Welt.

Китайский флаг

«Авторитарный ответ на этот вопрос уже на подходе», — заявляет министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он уверен, что в ЕС недооценивают роль Китая.

«У китайцев есть геополитическая стратегия, а Германия и Европа не в состоянии в одиночку поддерживать мировой либеральный порядок», — говорит политик.

Ведущий журналист и модератор немецкого издания «Heute Journal» Клаус Клебер с министром согласен. Он считает, что выход Трампа из Соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — это «самый большой подарок Китаю, который ему можно было преподнести в сложившейся ситуации». Клебер отмечает, что Китай — это вызов, который мировая политическая реальность бросает в сторону Запада: «Повсюду китайцы стремительно идут вперёд; а вот кто уж точно не играет в этой Лиге — так это Европейский союз. Европа должна быть там, на месте китайцев, но сегодня это не так».

Пока лидеры Китая и США пожимают друг другу руки во время официального визита Трампа в Пекин и подписывают контракты на сумму более 250 миллиардов долларов, Европе, возможно, необходимо пересмотреть свою роль в международной политической системе. Китай, к примеру, уже на протяжении нескольких лет является одним из крупнейших инвесторов в Африке. И похоже, что китайская сторона уже давно готова к «смене власти» на мировой арене.

Похоже, что Трамп хочет освободить свою страну от лидирующих позиций в системе глобального управления, отмечают эксперты. Возможный выход из ВТО, пересмотр Соглашения о НАФТА, сокращение американского участия в обеспечении европейской безопасности, а также выход из Парижского соглашения по климату — все это свидетельствует о том, что на мировой арене постепенно создается «вакуум лидерства» считает Габриэль.

Однако к идее о том, что Европа возьмет на себя роль мирового лидера, министр относится крайне скептично: «Европа всегда была обращена вовнутрь, и никогда вовне. Она еще долго не сможет отказаться от Соединенных Штатов», — говорит политик.

На настоящий момент США несут 70% финансового бремени обеспечения европейской обороны, сама Европа — всего 30%. Парадоксально то, отмечает американский журналист Эрик Киршбаум, что многие американцы понятия не имеют о том, что такое НАТО, но, безусловно, каждый будет утверждать, что немцы должны больше тратить на свою собственную защиту.

Эксперты также отметили, что политика Трампа имеет и энергетические последствия для лидерства США. В то время, как Дональд Трамп пытается сохранить старые бизнес-модели, основанные на таком сырье, как уголь, Китай занимает лидирующие позиции в процессе перехода на альтернативные, возобновляемые источники энергии. А после того, как Трамп заявил о выходе из Парижского климатического соглашения, мир стал еще больше зависим от сотрудничества с Китаем.

Отвечая на изначальный вопрос о том, как же будет в дальнейшем развиваться мировая политическая ситуация, министр иностранных дел Германии отметил: «Некоторые смотрят вперед, другие оглядываются назад. Но история учит нас, что те, кто оглядываются в прошлое, там же и остаются».