Чита, 10 ноября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В результате самопроизвольного взрыва боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкалье погибли офицер и контрактник и еще пятеро военнослужащих получили ранения, сообщает 10 ноября пресс-службы Минобороны РФ.

ru.torange.biz Боеприпас

Несчастный случай произошел после боевых стрельб в ходе плановой очистки мишенных полей полигона от неразорвавшихся снарядов.

По предварительным данным, один из таких боеприпасов взорвался самопроизвольно. При этом двое военных погибли, а еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Раненые были оперативно госпитализированы и на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Для расследования инцидента на полигон отправилась комиссия Восточного военного округа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Чечне командир взвода инженерно-саперной роты старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил из автомата командира роты, а затем вышел из казармы и расстрелял троих военнослужащих-контрактников. После этого Гаджиев был уничтожен бойцами дежурного подразделения части.