Луганск, 10 ноября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Бойцы Народной милиции Луганской народной республики обнаружили разведподразделение НАТО недалеко от российской границы, сообщил 10 ноября журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По словам Андрея Марочко, на базе в лесном массиве Станично-Луганского района дислоцировано разведподразделение одной из армий НАТО, занимающееся обучением украинских военных.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что охрану этой базы обеспечивает спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон уже организовал в городе Яворове Львовской области учебный центр общей площадью 3,5 тыс. кв метров, на территории которого американские инструкторы обучают личный состав ВСУ и украинской Нацгвардии.