Псков, 10 ноября, 2017, 20:14 — ИА Регнум. На должность главы администрации Пскова подали документы уже четверо претендентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, стать сити-менеджером изъявил желание директор по строительству в компании города Долгопрудного Андрей Яковлев, уроженец Армавира (Краснодарский край).

Ruslan V. Sushko Псковский кремль

Кандидат имеет высшее образование, окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, получил квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в 2000 году, работал на разных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих структурах Пскова, Санкт-Петербурга.

Ранее документы на должность сити-менеджера Пскова подали два претендента, уже участвовавшие в предыдущем конкурсе: генеральный директор ООО «Версаль & К» Иван Мешков и предприниматель Вадим Петрухин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первым изъявил желание принять участие в конкурсе Сергей Лавриненко, который в настоящее время трудится в Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Напомним, конкурс на должность сити-менеджера Пскова, объявленный сразу после выборов в Псковскую городскую думу в сентябре 2017 года, был признан несостоявшимся 16 октября, через четыре дня после отставки с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака. Все претенденты, кроме одного, отозвали свои заявления. Повторный конкурс состоится 23 ноября, после чего все претенденты с оценками от конкурсной комиссии предстанут перед депутатами Псковской городской думы для назначения на должность главы администрации.

В настоящее время полномочия главы администрации Пскова исполняет Игорь Калашников — он занимает пост сити-менеджера с 2013 года.