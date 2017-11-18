Москва, 18 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Алмазы добываются с большим трудом, с шумом и грохотом, но когда мы приступаем к огранке, тишина заполняет всё пространство. И каждый новый камень рождается в наших руках. Они светятся, сияют яркими лучами и доставляют радость людям».

Бриллианты

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru