Вильнюс, 10 ноября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Оценив собранные данные и рассмотрев опубликованную в общественном пространстве информацию, Генпрокуратура Литвы приняла решение не начинать досудебное расследование в связи с высказываниями Руты Ванагайте о литовском партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 ноября, в ведомстве.

Флаг Литвы

В Генпрокуратуре рассматривались представленные разными организациями просьбы начать досудебное расследование в отношении Ванагайте. Ранее она публично усомнилась в героизации Раманаускаса-Ванагаса, указав на его сотрудничество с КГБ СССР.

Согласно Уголовному кодексу, публичные высказывание Ванагайте оценивались в аспектах клеветы и осквернения памяти погибшего. Представленные в статьях данные в историческом плане не оценивались.

В постановлении, в котором Генпрокуратура отказывается начинать досудебное расследование, констатируется, что клевета — это «принижение достоинства и чести живого человека». Между тем осквернение памяти погибшего как преступное деяние, согласно Уголовному кодексу, может оцениваться лишь в том случае, если установлено, что виновный действовал намеренно, то есть понимал, что распространяет о погибшем ложную информацию, и что «это может вызвать панику среди людей или пошатнуть уважение к памяти погибшего, и, опубликовав такие высказывания, добивался именно такой реакции людей». В конкретном случае с Ванагайте Генпрокуратура признала, что нет данных, которые могли бы доказать, что она действовала намеренно.

Принимая решение не начинать досудебное расследование, Генпрокуратура учитывала и формируемую практику Европейского суда по правам человека. Упомянутый суд в одном деле подчеркнул: «Свобода выражения мнения — одна из главных основ демократического общества, одно из главных условий развития общества и каждого индивида. Установки 2 части 10 статьи Европейской конвенции о правах человека применяются не только в отношении «информации» и «идей», которые благоприятные и необидные (неопасные), но и в отношении информации, которая шокирует, раздражает или мешает обществу или отдельной его части. Это способствует формированию плюрализма, терпимости и широкого размаха, без чего нет «демократического общества». Это означает, что любые установленные государством «формальности, «условия» или «ограничения» должны быть пропорциональны поставленной законной цели».

«Опубликованные Р. Ванагайте высказывания вызвали большой ажиотаж и недовольство со стороны общества, поэтому они могут оцениваться в аспектах этики или морали, но, согласно требованиям Уголовного кодекса, такие высказывание не могут быть признаны преступным деянием», — считают в Генпрокуратуре Литвы.

Напомним, после начавшейся и до сих пор продолжающейся травли писательницы, после того, как все её книги были изъяты из продажи, Рута Ванагайте приняла решение покинуть Литву. Ванагайте — автор книги «Наши» о роли литовцев в Холокосте. Книга стала одной из самых продаваемых в Литве, однако в публичном пространстве Ванагайте обвинили в «предательстве» и до сих пор всячески отрицают, что литовцы сыграли центральную роль в уничтожении евреев. Холокост в Литве носил самый массовый характер в Европе. В Литве было истреблено порядка 95—98% всех евреев, это свыше 200 тыс. человек.

Читайте также: Затравленная в Литве писательница Рута Ванагайте покидает страну

В Литве может повториться Холокост

Месть за правду о Холокосте в Литве

Метаморфозы гибрис-синдрома Литвы