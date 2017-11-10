Чебоксары, 10 ноября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Чувашия в 2018 году планирует получить более 3,3 млн рублей налоговых поступлений от игорного бизнеса. В 2019—2020 году эти доходы будут расти. Об этом свидетельствует проект бюджета на следующий год, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В казино

Согласно проекту документа, поступление налога на игорный бизнес прогнозируется в 2018 году в сумме 3326,7 тыс. рублей, в 2019 году — 3459,8 тыс. рублей, в 2020 году — 3608,6 тыс. рублей.

Напомним, в регионах предусмотрены налоговые ставки на игорный бизнес за тотализаторы и букмекерские конторы. В минфине Чувашии отмечают, что налоговая ставка за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы составляет 125 000 рублей, за один пункт приема ставок — 7000 рублей. Со ссылкой на данные УФНС в министерстве сообщают, что по итогам 2015 года на территории Чувашии находятся 39 объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, из них два пункта приема ставок тотализаторов и 37 пунктов приема ставок букмекерских контор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до закрытия казино консолидированный бюджет Чувашии получал от налога на игорный бизнес более 150 млн рублей, его доля в налоговых доходах составляла 1,4%.

Отметим, что налог на игорный бизнес входит в структуру имущественного налога, поступление которого прогнозируется в целом за 2018 год в республиканский бюджет Чувашской Республики в сумме 3 521 574,3 тыс. рублей, за 2019 год — 3 583 915,3 тыс. рублей, за 2020 год — 3 661 375,4 тыс. рублей.

Несмотря на ликвидацию казино, в Чувашии правоохранительные органы регулярно выявляют незаконные игорные заведения. В частности, в декабре 2016 года была осуждена преступная группа, которая организовала сеть незаконных казино в республике. По данным следствия, незаконно полученный доход в результате игорного бизнеса превысил 338 млн рублей. Организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения. Самое резонансное дело по организации сети нелегальных казино было связано с делом Героя России Евгением Борисовым, которому в 2016 году было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Его лишили звания, но затем Верховный суд Чувашии вернул звание Героя России.

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