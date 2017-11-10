Симферополь, 10 ноября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В Крыму пенсионный фонд отказывается продолжать ежемесячные выплаты приёмным родителям детей-инвалидов. Об этом на заседании комитета Госсовета РК по труду, соцзащите, здравоохранению и делам ветеранов 10 ноября заявила омбудсмен по правам ребёнка в РК Ирина Клюева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Три года назад все люди получали выплаты в размере 5,5 тысячи рублей согласно указу президента. Теперь пенсионный фонд пересмотрел свою позицию по оплате, решив, что договор, который составляет министерство образования с приёмной семьей, — это гражданско-правовой договор, и якобы эти родители, беря на воспитание детей-инвалидов, получают оплату своего труда», — отметила крымский омбудсмен, подчеркнув, что люди не согласны с таким положением дел.

«На наш взгляд, 5,5 тысячи рублей не может считаться оплатой труда. На каждого ребёнка-инвалида в учреждениях приходится по несколько человек обслуживающего персонала, которые получают зарплату больше, чем 5,5 тысячи рублей, поэтому мы считаем, что эти деньги — мера поддержки государства той семье, которая взяла на себя ответственность по воспитанию, образованию и лечению этих детей. Сложилась неприемлемая ситуация, когда суд обязал семьи с инвалидами выплатить в пользу пенсионного фонда компенсации около 100 тысяч рублей. Прошу заметить, что данные семьи не могут ввязываться в судебные тяжбы, так как у них есть дети и дети-инвалиды на руках», — подчеркнула Ирина Клюева.

Представители Пенсионного фонда РФ по Крыму утверждают, что это не позиция фонда, а его полномочия в рамках законодательства.

Помимо этого, как ранее сообщало ИА REGNUM, на материнский капитал в Крыму претендуют 38 отцов-одиночек, однако из-за правовой коллизии получить его они до сих пор не могут. Право на получение материнского капитала не может быть реализовано некоторыми проживающими в Республике Крым и Севастополе отцами или усыновителями, поскольку претендовать на материнский капитал отцы могут в случае кончины супруги и при наличии у нее российского гражданства, но если мать детей умерла до 18 марта 2014 года — до даты воссоединения России и Крыма, — материнский капитал отец-одиночка получить не может, поскольку эти женщины являлись гражданками Украины.

В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Использовать эти средства можно на улучшение жилищных условий, обучение ребёнка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребёнка-инвалида.