Ивдель, Свердловская область, 10 ноября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. В Свердловской области жители, недовольные состоянием воды в реке, из которой ведётся водозабор для города Ивделя, заказали независимую экологическую экспертизу. Её результаты были опубликованы в виде сканов документов в группе «Экология Ивделя» социальной сети «Одноклассники», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Попрыгин Река Ивдель

По мнению местных жителей, экологическое состояние воды в реках возле Шемурского месторождения, на котором ведёт разработку медно-колчеданных руд ОАО «Святогор», носит катастрофический характер. При этом реки Чёрная и Тальтия, находящиеся в непосредственной близости от карьера, впадают в реку Ивдель, из которой идёт водозабор для города.

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Исследование проводили специалисты Ханты-Мансийского филиала Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО». Эксперты установили, что взятая в реках вода действительно имеет неестественный зелёный цвет, а при отстаивании на дно выпадают твёрдые вещества в виде хлопьев.

Анализ проб, взятых у водозабора в городе Ивделе, показал превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) по алюминию в 3,1 раза и по марганцу в 2,7 раз. Анализы воды, взятые в квартирах с централизованным водоснабжением также показали превышение ПДК по железу общему в 1,9 раз, по алюминию в 3,1 раза и по марганцу в 1,5 раз.

Ещё более удручающими стали анализы проб, взятые в реках Чёрная и Тальтия, а также водостоке по восточному склону Шемурского хребта. Превышение ПДК в реке Чёрная (впадает в Тальтию) по железу общему в 1 460 раз, по меди в 166 000 раз, алюминию в 12 500 раз, цинку — 7 900 и марганцу в 5 100 раз. Также многократно превышены нормы ПДК по кадмию, никелю, хрому, ртути, кобальту, нитритам и фосфатам.

Отметим, что пробы были взяты 22 октября 2017 года и сдавались под шифрами, то есть лаборатория не владела информацией о месте отбора проб.

«С методикой отбора проб я знакома, потому как по образованию являюсь инженером-экологом, закончила Тюменский нефтегазовый университет с красным дипломом по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Работаю по специальности больше 15 лет и ни разу за свою профессиональную деятельность не видела превышения ПДК в 166 000 раз… И, к слову, о стоке, по которому сравнительную характеристику из лаборатории не дали, только голые цифры. Дело в том, что сброс неочищенных сточных вод не нормируется, он попросту запрещён», — говорит одна из участниц группы.

Также жители Ивделя получили официальный ответ из министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. В Минприроды подтвердили, что экологическая ситуация в реках остаётся неблагополучной, и результаты исследований будут направлены в департамент Росприроднадзора по УрФО, так как предприятие ОАО «Святогор» относится к объектам федерального природного надзора.

«Факт загрязнения реки Тальтии подтвердился. По результатам проведённых лабораторных исследований выявлены превышения предельно-допустимых концентраций в водном объекте рыбохозяйственного значения реке Тальтии по тяжёлым металлам, и установлено влияние на водный объект реку Ивдель», — указано в документе.

Также в региональном минприроды сообщили, что для лабораторного контроля привлекались специалисты ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города Ивделя заявили об экологических проблемах в ходе публичных слушаний по расширению Шемурского карьера. Горожане сообщили, что в реках пропала рыба, а также ушли бобры. Однако мэр Ивделя отметил, что водопроводная вода не опасна, а представители ОАО «Святогор» сообщили, что деятельность предприятия не влияет на экологию реки Ивдель.

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Тем не менее жители города, в котором проживают 16 000 человек, собрали более двух тысяч подписей под обращением к региональным властям с просьбой вмешаться в ситуацию. Помимо регионального минприроды, обращение было направлено в прокуратуру Свердловской области и полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Игорю Холманских.