Москва, 10 ноября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В аэропорту Москвы Шереметьево и воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково проводятся мероприятия, усиливающие режим безопасности, сообщает 10 ноября RT, ссылаясь на неофициальные источники в силовых ведомствах.

Аэропорт

По информации источников, это вызвано очередными анонимными сообщениями о спрятанных взрывных устройствах. При этом эвакуация в обоих аэропортах не проводится.

Сообщается, что по электронной почте в администрацию обоих аэропортов были присланы письма о минировании.

Службы безопасности аэропортов организовали дополнительный досмотр на входах и усилили патрули на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на Украине одновременно в районе 12:00 мск в аэропорты Одессы, Запорожья, Херсона, Днепра, Винницы и других городов поступили сообщения о минировании. Никакой взрывчатки так и не нашли.