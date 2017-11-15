Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 2 ноября, в связи с переговорами при Викжеле и внутрипартийными разногласиями, ЦК РСДРП (б) принял предложенную Лениным резолюцию:

Гаубица близ Крымского моста во время обстрела Кремля

«1. Уступки ультиматумам и угрозам меньшинства советов равносильны полному отречению не только от советской власти, но и от демократизма, ибо такие уступки равносильны боязни большинства использовать свое большинство…

2. Не исключая никого со II съезда Советов, ЦК и сейчас вполне готов вернуть ушедших и признать коалицию этих ушедших в пределах советов…

4. Абсолютно ложны утверждения, что большевистское правительство против коалиции с крестьянами. Напротив, ЦК заявляет, что земельный закон нашего правительства, целиком списанный с с.-р. наказа, доказал на деле полную… готовность большевиков осуществлять коалицию.

5. Победа социализма в России и в Европе обеспечивается только неуклоннейшим проведением политики теперешнего правительства».

Каменев, Зиновьев, Ногин, Рыков и Милютин голосовали против резолюции.

На заседании ПК РСДРП (б) с сообщением о ходе переговоров с соцпартиями выступил Молотов:

«…Переговоры в их глазах (т. е. с.-р., м-ков, Викжель и т. д. — ИА REGNUM ) имели большое значение. У нас этим переговорам придавала значение только часть товарищей…»

На заседании ВЦИК Малкин от фракции левых с.-р. оглашает ультимативное требование о пересмотре платформы ВЦИК в вопросе о соглашении социалистических партий, вместе с тем он резко осуждает тактику большевиков в данном вопросе.

От имени фракции большевиков выступил Зиновьев. Он огласил резолюцию ЦК и сообщил, что «это заявление фракцией большевиков еще не обсуждалось». По просьбе фракции большевиков был объявлен перерыв. После перерыва Каменев от имени фракции предложил резолюцию:

«1. ВЦИК постановляет продолжать переговоры со всеми советскими партиями;

2. в правительство должны войти те социалистические партии, которые признают завоевания Октября, т. е. декреты о мире, рабочем контроле и вооружении рабочих;

3. правительство ответственно перед ВЦИК Советов, состав которого расширяется до 150 человек;

4. к этим 150 добавляются: 75 от губернских советов крестьянских депутатов, 80 от армии и флота, 40 от профсоюзов, в том числе 10 от Викжеля, 50 от социалистической городской Петроградской думы;

5. в правительстве не менее половины мест должно принадлежать большевикам, в том числе министерства труда, внутренних и иностранных дел;

6. Ленин и Троцкий обязательно должны войти в состав правительства».

Григорий Зиновьев

Карелин и Прошьян (левые с.-р.) заявляют, что резолюция Каменева есть «шаг в сторону соглашения» и что левые с.-р. будут за нее голосовать. Они настаивают лишь на том, чтоб министерство земледелия было передано левым с.-р.; это предложение единогласно ВЦИК принимается. В результате голосования резолюция Каменева принимается большинством против шести при одном воздержавшемся. Для продолжения переговоров при Викжеле избираются Каменев, Рязанов и Зиновьев (от б-ков), а также Карелин и Прошьян (от левых с.-р.).

На этом же заседании было утверждено положение о порядке работы ВЦИК, его структуре и т. д. Постановлено предоставить четыре решающих голоса профсоюзам, два решающих голоса ф.-з. комитетам и по одному совещательному голосу всероссийским профобъединениям.

Народному комиссару иностранных дел предложено разработать проект организации за границей «революционной дипломатической комиссии» для информации заграницы о событиях в России и для ведения дипломатических переговоров.

За подписями председателя СНК Ленина и народного комиссара по делам национальностей Сталина опубликована «Декларация прав народов России», в которой объявляется, что национальная политика СНК будет проводиться на основе следующих принципов:

«1) равенство и суверенность народов России; 2) право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; 3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных ограничений; 4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России».

Народным комиссаром по просвещению Луначарским подано в Совнарком заявление о своем выходе из состава Совета народных комиссаров, поскольку он не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля, уничтожение соборов Успенского, Василия Блаженного и др. исторических памятников.

Военно-революционный комитет предписал Царскосельскому совету «немедленно принять экстренные меры к полному охранению спокойствия и безопасности гражданина Георгия Валентиновича Плеханова».

Дважды состоялись заседания Петроградского ВРК. В 11 часов вечера ВРК получил телеграмму от Викжеля с требованием отозвать комиссаров с железнодорожных телеграфов, в противном случае железнодорожники-телеграфисты объявят забастовку. Срок ультиматума — два часа. ВРК постановил: требование Викжеля не исполнять.

Во вциковской фракции левых с.-р. по вопросу о конструировании правительства наметились два течения: меньшинство настаивает на ответственности правительства только перед советами, большинство — за соглашение с правым крылом демократии.

Опубликовано извещение ЦК ПСР, в котором он констатирует невозможность соглашения, прерывает переговоры и отзывает своих представителей из совещания, организованного Викжелем в целях создания однородного социалистического правительства. ЦК ПСР принял постановление, в котором протестует против приказа ВРК об аресте Керенского, ответственного только перед Учредительным собранием.

Заседание Временного правительства, в котором участвовали Никитин, Гвоздев, Демьянов, Фридман, Вернадский, Голубков, Константинов, Массальский, постановило увеличить эмиссионное право Госбанка на 1 миллиард рублей; впредь все указы от Временного правительства подписываются министром внутренних дел Никитиным.

Генерал Краснов находится под домашним арестом.

Русское посольство в Гааге опубликовало сообщение о непризнании им, так же как и посольствами в Париже, Лондоне и Копенгагене, большевистского правительства.

II армейский съезд 3-й армии избрал новый комитет, в который вошли 29 б-ков, 23 с.-р., 4 м-ка, 4 с.-р.-максим., 4 беспарт. соц.

Армейским комитетом Особой армии и Комитетом защиты родины и революции города Ровно принята резолюция о приостановке посылки солдат с фронта «для участия в междоусобице», о создании однородного социалистического правительства и об образовании Комитета защиты страны и спасения революции как высшего органа на территории Особой армии.

Армейским комитетом 6-й армии принята резолюция: «Ни одного солдата Керенскому, ни одного солдата — большевикам».

Соединенное собрание дивизионных комитетов 12-й, 32-й, 165-й, 159-й дивизий XI корпуса в резолюции о признании советского правительства заявляет:

«Если призыв нашего правительства не найдет отклика в воюющих странах, то мы клянемся помочь нашему трудовому правительству организовать настоящую революционную армию и в первых рядах ее станем на защиту Родины и революции».

Резолюции о поддержке СНК и ВРК выносят и другие воинские части и организации.

Резолюции протеста против правительства и призыв к саботажу приняли собрания служащих: Адмиралтейского судостроительного завода, сотрудников ЦИК 1-го созыва, Общество бухгалтеров и экономистов, Всероссийский союз служащих министерства земледелия, полевого строительного управления и др.

Постановлением Петроградской городской думы уменьшен хлебный паек до ¾ фунта на два дня по основной и до ½ фунта на два дня по дополнительной карточке.

В ночь на 2 ноября шел усиленный обстрел Кремля, в котором находились главные силы белых войск; в течение всего дня войска МВРК занимали одну позицию за другой. Утром Руднев заявил МВРК, что КОБ считает необходимым ликвидировать вооруженную борьбу в Москве и перейти «к методам борьбы политическим, и предоставить будущему разрешение в общегосударственном масштабе вопроса о конструкции власти в центре и на местах». МВРК ответил, что соответствующие переговоры могут начаться лишь при выполнении предварительных условий, сообщенных ранее делегации с.-д.-объединенцев.

Митрополит Платон и представитель церковного собора генерал Артамонов предложили МВРК свое посредничество в деле ликвидации борьбы. В ответ им было заявлено, что «если юнкера сдадут оружие и признают власть Совета, все будет кончено».

На заседании МВРК (в 7 ч. утра) продолжались переговоры с делегатами от с.-д.-объединенцев и Комитета общественной безопасности об условиях перемирия. Единогласно принимается резолюция о заключении немедленного перемирия на следующих условиях:

«1. вся власть принадлежит Советам р., с. и кр. депутатов; 2. Совет выдвигает орган, куда входят… (в подлиннике пропуск; очевидно, организации, перечисленные на заседании МВРК 1 ноября); 3. разоружение юнкеров и Белой гвардии».

Большие прения вызывает вопрос о прекращении работы Комитета общественной безопасности, главным образом вопрос о форме прекращения работ. Представитель КОБ категорически отказывается от предложения распустить комитет, но под давлением непримиримой позиции МВРК и ряда доводов с.-д.-объединенцев решено, что «КОБ прекращает свое существование, вопрос о признании им власти Советов не ставится».

МВРК отдал приказ о приостановке артиллерийской стрельбы (принято всеми против Стукова, отказавшегося подписать договор). Стрельбы была приостановлена до двух часов дня, после чего стрельба возобновилась.

Переговоры между МВРК и КОБ закончились подписанием в пять часов вечера соглашения, по которому КОБ и Белая гвардия возвращают оружие и расформировываются. МВРК постановил занять Кремль, Александровское училище и другие стратегические пункты, как только оттуда будут выведены белые войска. Вечером, в девять часов, МВРК издал особый приказ, в котором извещал гарнизон и население Москвы о победе революционных войск. Командующий войсками КОБ полковник Рябцев издал приказ об окончании «Гражданской борьбы».

МВРК отказал максималистам в представительстве в ВРК, так как они не имеют своих членов в Совете рабочих депутатов.

Часть финляндских красногвардейцев снабжена оружием, выданным русскими кораблями через Центральный рабочий совет. Революционные комитеты в разных городах Финляндии приступили к вооруженному захвату власти. В Або арестованы губернатор, начальник Белой гвардии и полицеймейстер.

Голосами с.-д. и аграриев финляндский сейм принял положение о временной верховной власти в Финляндии, согласно которому власть принадлежит сейму. Теми же голосами постановлено немедленно ввести в действие закон о 8-часовом рабочем дне. Сенат сложил свои полномочия.

Вследствие отказа Исполкома Совета в Воронеже созвать пленум Совета, последний был созван по инициативе бюро фракций большевиков и левых с.-р. На пленуме присутствовали также беспартийные. Избрано временное бюро Совета, и оставлены места для правых с.-р., меньшевиков и беспартийных. ВРК поручено продолжать свою работу.

На собрании переизбранного Совета в Нижнем Новгороде большинством 136 против 83 при четырех воздержавшихся была принята резолюция о передаче власти ВРК. Меньшевики в Совете остались, но из ВРК представителей отозвали.

Для предварительной разработки всех декретов при Самарском ВРК создан совет народных комиссаров. Принят ряд мероприятий для улучшения положения солдаток (столовые, квартиры, предоставление работы). Представители солдаток включены в состав комиссий ВРК.

После арестов, произведенных Дутовым в Оренбурге, оставшиеся на свободе большевики организовали нелегальный партийный комитет.

Общее собрание железнодорожников станции «Одесса-Порт» постановило признать СНК и оказать ему поддержку.

Большевистской фракцией Ростовского Совета постановлено организовать ревком, который объявил себя высшей властью.

Открылся областной съезд представителей кубанского населения, созванный Кубанской радой. Большинство съезда — казачество. За большевиками идет только небольшая группа солдат-фронтовиков и часть иногородних.

Съезд иногородних признал постановления Кубанской краевой рады незаконными и противоречащими решениям Временного правительства, а потому необязательными для населения области. Постановлено создать союз неказачьего населения области.

Подвергся обстрелу и разогнан юнкерами шеститысячный рабоче-солдатский митинг протеста против ареста членов Совета и разоружения артиллерийского дивизиона. Началась всеобщая забастовка.

Генералы Алексеев, Каледин и Богаевский приступили к формированию армии — «Алексеевской организации», впоследствии переименованной в «Добровольческую армию».

Получив поддержку с фронта, Минский Совет отозвал своих представителей из состава Комитета спасения и опубликовал воззвание, в котором предложил всем Советам, рабочим, военным, партийным и профессиональным организациям образовать временный ВРК Западного фронта и области.

Центральное бюро профсоюзов также отозвало из Комитета спасения своих представителей. Одновременно из состава фронтового комитета вышли большевики, призвавшие армию к организации нового комитета.

Вечером состоялось объединенное собрание Минского совета р. и с. депутатов, воинских и фабрично-заводских комитетов. По докладу Мясникова (б-к) подавляющим большинством принята резолюция об установлении советской власти в области. С.-р. и меньшевики заявили о своем выходе из Совета, бундовцы — из исполнительного комитета.

Экстренное заседание Кавказского краевого центра советов в Тифлисе, после обсуждения полученных из Петрограда сообщений о победе над войсками Керенского, приняло большинством против семи резолюцию, предложенную Гегечкори (м-к), о создании правительства в составе от большевиков до н. с. включительно, о ведении активной внешней политики, борьбе с анархией в армии и созыве в срок Учредительного собрания.

В связи с организовавшимся в Тифлисе «делегатским собранием гарнизона», в городе — упорные слухи о предстоящем выступлении большевиков. Перспективе этого выступления было посвящено заседание рабочей секции Тифлисского совета, правлений профсоюзов и рабочих комитетов. С большим докладом выступил Жордания (м-к), заявивший:

«В гарнизоне есть сторонники выступления, за которое агитируют некоторые большевики из военных. Местные гражданские большевики против. В рабочей среде выступление сочувствия не вызывает… Выступлением в Петрограде руководит Совет р. и с. депутатов, благодаря этому выступление имеет организованный характер… Местные большевики должны вести борьбу вокруг первенства в Советах, как это делали в Петрограде, а не вызывать поход против советов».

В результате прений большинством 141 против 17 при 10 воздержавшихся принимается следующая резолюция против восстания.

Под председательством Шаумяна состоялось расширенное заседание Совета (488 человек), на котором обсуждался вопрос о переходе власти в руки Совета. М-ки, с.-р. и дашнаки огласили декларацию протеста, после чего большинство членов правой части Совета покинуло собрание. В заседании остались 122 б-ка, 109 сочувствующих б-кам, 84 левых с.-р., 6 с.-д.-интернационалистов, 1 дашнак, 22 беспартийных (344 чел.). По предложению Шаумяна собрание признало себя правомочным и объявило Совет высшей властью в Баку и Бакинском нефтепромышленном районе.

В Ташкенте был образован Всетуркестанский исполнительный комитет в составе девяти лиц и при нем совещание в составе 26 чел. Этот комитет фактически взял власть в крае в свои руки.