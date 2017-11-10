Севастополь, 10 ноября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Власти Севастополя инициировали конкурс проектов на создание городского паркового пространства площадью 49 га в центре города. Губернатор города Дмитрий Овсяников сравнил проект с московским парком «Зарядье». Аналогичные по масштабности — проект создания центра яхтенного туризма в Балаклаве и строительство тоннеля под Севастопольской бухтой. 10 ноября общественности представлены 16 эскизных проектов, на будущей неделе будут определены три победителя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Власти Севастополя инициировали конкурс проектов на создание городского паркового пространства площадью 49 га

Светлана Иванова ИА REGNUM Стоимость пока неизвестна, но власти уже сравнивают проект с парком «Зарядье»

Стенды с конкурсными проектами видения будущего городского парка выставлены на Приморском бульваре. Авторы — группы архитекторов из разных регионов России. После работы представительного жюри 15 ноября будут вскрыты конверты и определены три проекта-победителя и три поощрительные премии. Общий фонд составляет 1,2 млн рублей.

В составе жюри — президент союза архитекторов России, президент академии архитектурно-строительных наук, президент южного архитектурного общества, севастопольский союз архитекторов и местные общественные организации.

Светлана Иванова ИА REGNUM Госконтракт на разработку планировочного проекта планируют заключить до конца года

В результате работы жюри и общественного обсуждения будет подготовлен «единый концептуальный вариант» развития и техническое задание на разработку проекта планировки будущего парка. Также станут понятны ключевые объекты парка и функциональные зоны. Это, в первую очередь, музей обороны Севастополя, крупный киноконцертный зал или выставочный комплекс. Однако в большей части — это будет продолжение Приморского бульвара и увеличение непрерывной зеленой благоустроенной пешеходной зоны на 12—13 километров, считает директор департамента архитектуры Александр Моложавенко.

Власти пока затрудняются ответить о приблизительной стоимости проекта, но уже сравнивают его с московским парком «Зарядье».

"Не так часто создаются такого рода городские пространства. Один из ярких примеров — Москва, где вместо гостиничного комплекса построен великолепный парк «Зарядье». Севастопольский парк будет стоить явно меньше», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников после осмотра выставки проектов.

Однако он сравнил стоимость строительства нового парка со стоимостью реконструкции парка Победы в Гагаринском районе Севастополя. Из чего следует, что парк на мысе Хрустальный потребует около 3 млрд рублей.

Госконтракт на разработку планировочного проекта планируют заключить до конца года. Весной готовый проект вынесут на публичное обсуждение. Строительство ориентировочно начнется в 2019 году.

Светлана Иванова ИА REGNUM Жители считают проект слишком урбанизированным

Проектные работы профинансируют из местного бюджета, после того как будут известны характеристики объектов, Севастополь запросит средства из федерального бюджета.

Серьезной проблемой станет наличие на мысе Хрустальный комплекса апартаментов, построенного группой компаний бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

На многих эскизах эти здания отсутствуют. Однако глава департамента архитектуры не считает, что их снос оправдан: «Выкуп по рыночной стоимости этих зданий под снос — это слишком дорого для бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, Овсянников сообщил, что городское правительство интенсивно освобождает земельные участки для создания парка путем судебных разбирательств с собственниками.

Светлана Иванова ИА REGNUM Весной готовый проект вынесут на публичное обсуждение

Он добавил, что городское правительство также освобождает прибрежную зону: «Там мы тоже изымаем землю, для того чтобы парк органично завершился набережной».

Вместе с тем горожане, осматривающие выставку, отмечают, что многие из проектов слишком урбанизированы, и в них мало зеленых насаждений.

«Мне кажется, нужно создать больше зелени. У нас же ее практически нет в городе. А здесь предложены проекты, где всё залито в бетон. Да у нас везде бетона полно, и дома из бетона», — поделилась впечатлением жительница Севастополя Валентина.