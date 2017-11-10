Камрань, Вьетнам, 10 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Россия готова к развитию военного и военно-технического сотрудничества с Филиппинами, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин в беседе с президентом Филиппин Родриго Дутерте в ходе саммита стран АТЭС во Вьетнаме.

Kremlin.ru Владимир Путин и Родриго Дутерте

Владимир Путин напомнил президенту Филиппин о том, что ему пришлось прервать свой визит в Москву для противодействия атакам террористов и для наведения порядка, а затем поздравил Родриго Дутерте с удачными результатами этих мероприятий.

«Помню, как вам пришлось прервать визит в Россию в связи с атаками террористов в вашей стране, и я помню, что вы мне сказали, уезжая, что вам нужно навести порядок, нанести удар по этим террористам. Хочу поздравить с тем, что вам удалось это сделать», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом является общей задачей для России и Филиппин, поэтому страны «готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области, ну и, разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям».

Президент России признал, что сейчас экономические контакты России и Филиппин довольно слабы, хотя и наблюдается тенденция к их развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года в ходе визита на Филиппины министра обороны РФ Сергея Шойгу Россия и Филиппины подписали первый в истории двух государств военно-технический контракт на поставку российских гранатометов РПГ-7В и боеприпасов для них.

Тогда Родриго Дутерте подчеркнул, что когда Россия продает оружие, она не навязывает, в отличие от США, каких-то дополнительных политических условий.