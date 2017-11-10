Тюмень, 10 ноября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Через десять лет третья часть всех существующих профессий «отомрет», а рабочих заменят роботы, заявил 10 ноября глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на форуме Calvert forum Siberia 2017 в Тюмени.

Цитата из к/ф «Терминатор: Генезис». Реж. Алан Тейлор. 2015. США Собирающий налоги

По его мнению, часть задач, которые сегодня выполняют налоговики и экономисты, также возьмут на себя роботы.

«Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит», — сказал Кудрин.

Бывший министр финансов считает, что через шесть лет можно будет на треть сократить всех чиновников. Кудрин считает, что одной из главных задач для России является перестройка системы управления и ее автоматизация.

В ближайшие годы, по мнению главы ЦСР, в России будет не хватать миллиона программистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что сегодня программисты уже не востребованы, и «век айтишников» ушел в прошлое. По его мнению, на смену веку работников IT-индустрии пришел век «энергичных людей».