Тбилиси, 10 ноября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. 23-й батальон второй пехотной бригады Вооружённых сил Грузии вернулся из Афганистана, сообщила 10 ноября пресс-служба министерства обороны Грузии. На смешанной авиационной базе в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси грузинских миротворцев встречали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Владимир Чачибая и заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.

Mod.gov.ge Прибытие солдат 23 батальона на грузинскую авиабазу

Министр обороны поздравил военнослужащих с возвращением на родину, поблагодарил за службу и пожелал дальнейших успехов.

23-й батальон находился в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка» под эгидой НАТО в течение семи месяцев. Он нес службу в составе корпуса морской пехоты США. Главной задачей грузинских миротворцев было обеспечение безопасности американской авиационной базы в Баграме.

Батальон вернулся на родину с потерями. В ходе выполнения миссии погиб один военнослужащий и несколько человек получили ранения.

Несмотря на это, Грузия продолжит участие в миссии «Решительная поддержка» в нынешнем составе. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, который днем раньше, 9 ноября, принимал участие во встрече министров обороны стран-участниц миссии «Решительная поддержка» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что Грузия является надежным партнером альянса и остается верной своим международным обязательствам.

В настоящее время службу в Афганистане несут 870 грузинских военнослужащих. На смену 23-му батальону заступил 31-й батальон третьей пехотной бригады.