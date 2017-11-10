Степанакерт, 10 ноября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Для Азербайджана поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта заключается в поэтапной оккупации Нагорного Карабаха, считает пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Facebook.com/david.babayan.5011 Давид Бабаян

«Карабахский конфликт берет свое начало с 1918 года. В следующем году будет уже 100 лет с начала конфликта. За это время мы прошли много этапов, и снова проходить какой-то этап недальновидно, и это не будет способствовать всеобъемлющему урегулированию конфликта. Тем более, что у Азербайджана одно видение поэтапного урегулирования — это поэтапное возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, поэтапная оккупация Арцаха. Этот подход ущербный и нереалистичный. Ну, а если Баку действительно хочет реального поэтапного урегулирования конфликта, пусть в качестве первого этапа признает независимость Арцаха. Хотя у меня большие сомнения, что Баку пойдет на этот шаг», — цитирует Бабаяна АрмИнфо.

Вместе с тем, представитель главы Нагорного Карабаха выразил убеждение, что урегулирование конфликта проводится в двух плоскостях, первое — правовое и политическое урегулирование вопроса, требующее много сил и времени, и второе — параллельно с этим поддержание мира и стабильности в регионе.

«Это комплекс мероприятий. В этой связи, считаю предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана важной с точки зрения поддержания мер по укреплению мира и стабильности в регионе и продолжения переговорного процесса по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — сказал Бабаян.

Постпредство Азербайджана при ОБСЕ на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене выступило с заявлением, в котором в частности отмечается, что Баку ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ практических шагов в целях активизации переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем, азербайджанская сторона обвинила Армению в систематическом укреплении статус-кво. При этом по мнению азербайджанской делегации, альтернативы поэтапному варианту урегулирования конфликта нет, и он остается лучшим шансом для достижения мира.